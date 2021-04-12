В хозяйствах Калмыкии получено свыше 49 тысяч телят и более 380 тысяч ягнят

Это около 30 и 40 процентов от запланированного, исходя соответственно из числа поголовья коров и овцематок. Оценивая кампанию, Бату Хасиков на своей странице в инстаграм отметил, что она идёт не так, как хотелось бы и нам, и фермерам. Тем не менее, совместными усилиями была проведена большая работа.

Как подчеркнул Глава Калмыкии «Мы продолжаем работу, чтобы не зависеть от влияния природно-климатических факторов. Но это движение должно быть обоюдным. Мы должны принимать стратегические решения, а фермеры проявлять профессиональную ответственность и дисциплину, написал Глава Калмыкии.