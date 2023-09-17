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19 сентября, 10:08
НовостиРелигия

В это воскресенье в конференц-зале Центрального хурула, состоится презентация грандиозного проекта "Древние калмыцкие молитвы. Новое звучание"

В это воскресенье в конференц-зале Центрального хурула, состоится презентация грандиозного проекта "Древние калмыцкие молитвы. Новое звучание"

На это событие в буддийской и культурной жизни Калмыкии приглашаются все желающие. Благодаря реализации этого проекта у каждого будет возможность обращаться к Бурханам на родном языке.

Добавим, все 20 молитв уже в ближайшее время будут опубликованы во всех открытых источниках. Напомним, одну из 20 молитв презентовали на музыкальном подношении Трем Драгоценностям, в мае месяце этого года. Это была молитва «Базр Дари».

Об этом сообщила пресс-служба Центрального хурула Калмыкии.

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