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19 сентября, 09:30
Новости

В этом году - 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

В этом году - 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

Во всех образовательных учреждениях республики провели внеурочное занятие для школьников, приуроченной к этой дате. Ученикам рассказали о подвиге храброй девушки Зои Космодемьянской – как символе борьбы за победу, напоминании о доблести десятков и сотен ее сверстников, которые защищали Родину.

По традиции, школьники исполнили государственные гимны, а в образовательных организациях подняли флаги России и Калмыкии. Об этом сообщили в пресс службе регионального минобра.

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