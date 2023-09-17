В этом году - 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

Во всех образовательных учреждениях республики провели внеурочное занятие для школьников, приуроченной к этой дате. Ученикам рассказали о подвиге храброй девушки Зои Космодемьянской – как символе борьбы за победу, напоминании о доблести десятков и сотен ее сверстников, которые защищали Родину.

По традиции, школьники исполнили государственные гимны, а в образовательных организациях подняли флаги России и Калмыкии. Об этом сообщили в пресс службе регионального минобра.