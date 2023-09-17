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19 сентября, 10:54
НовостиСпорт

Калмыцкие спортсмены успешно выступили на кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно - двигательного аппарата в Екатеринбурге

Калмыцкие спортсмены успешно выступили на кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно - двигательного аппарата в Екатеринбурге

Спортсмены завоевали целую россыпь медалей. Кирсан Ярмошкаев завоевал 1 место в классе ДЦП, серебро у Бадмы Босхомджиева в той же категории, а Евгений Тагиев в абсолютной категории занял второе место.

Отметим, ребята занимаются под руководством тренеров Баатра Лиджиева и Евгения Асархинова.

Фото: Спортивно - адаптивная школа Калмыкии

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