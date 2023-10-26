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27 октября, 09:34
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В это воскресенье состоится церемония разрушения песочной мандалы Будды медицины

В это воскресенье состоится церемония разрушения песочной мандалы Будды медицины

Процесс символизирует непостоянство всех материальных вещей и явлений. Частицы песка верующие могут забрать и хранить у себя дома. Считается, что это несёт большое благословение, защищает от проблем, способствует излечению от болезней, дарует здоровье и долголетие.

Мандалу в Центральном хуруле возводили с помощью ценных пород камней разных цветов, измельченных до состояния песка.

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