В это воскресенье состоится церемония разрушения песочной мандалы Будды медицины

Процесс символизирует непостоянство всех материальных вещей и явлений. Частицы песка верующие могут забрать и хранить у себя дома. Считается, что это несёт большое благословение, защищает от проблем, способствует излечению от болезней, дарует здоровье и долголетие.

Мандалу в Центральном хуруле возводили с помощью ценных пород камней разных цветов, измельченных до состояния песка.