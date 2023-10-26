29 октября – 105-летие образования комсомола

История этого движения – это яркая веха в жизни страны, для многих, кто когда-то связал свою юность с ВЛКСМ, и по сей день это один из самых любимых праздников. Сегодня состоится приуроченное к этой дате торжественное мероприятие – концерт. В нём примут участие делегации из районов республики, ветераны и представители молодежных организаций.

Концерт призван напомнить многим, что славная и героическая история комсомола неразрывно связана с песней. С ней участники всесоюзного движения защищали и строили свою Родину.