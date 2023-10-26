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27 октября, 08:46
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105 медработников Калмыкии в этом месяце получили денежную выплату

Её установило Правительство Республики отдельным категориям работников медучреждений, которые не участвуют в территориальной программе обязательного медицинского страхования. Новая мера поддержки положена тем, кто оказывает экстренную консультативную скорую медицинскую помощь (санавиация); паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях и многим другим.

Как нам стало известно, размер ежемесячной выплаты составляет от 6,5 тысяч до 14,5 тысяч рублей и зависит от категории специалиста. Всего на эти цели из ресбюджета было выделено более 1 миллиона рублей.

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