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22 апреля, 18:25
НовостиОбразование

В Этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты состоялся «Урок цифры»

В Этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты состоялся «Урок цифры»

  С учениками 9 класса инженерно-технологического профиля пообщался профильный министр региона Алексей Этеев. На примере точки по продаже фастфуда он познакомил школьников с цифровыми алгоритмами ведения бизнеса.

Подобные занятия проводятся по всей стране регулярно с 2018 года. Это возможность получить знания от ведущих технологических компаний. Ребята узнали также про кибербуллинг, и с какими опасностями можно столкнуться в интернете.

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