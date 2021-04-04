В Этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты состоялся «Урок цифры»

С учениками 9 класса инженерно-технологического профиля пообщался профильный министр региона Алексей Этеев. На примере точки по продаже фастфуда он познакомил школьников с цифровыми алгоритмами ведения бизнеса.

Подобные занятия проводятся по всей стране регулярно с 2018 года. Это возможность получить знания от ведущих технологических компаний. Ребята узнали также про кибербуллинг, и с какими опасностями можно столкнуться в интернете.