Стартовала благотворительная акция «Корзина доброты»

Для детей с ограниченными возможностями фонд «Дари добро» совместно с федеральной продуктовой сетью с сегодняшнего дня организует благотворительную акцию «Корзина доброты».

До 24 апреля каждый житель республики может передать подарки ребятам, которые нуждаются в поддержке. Принять участие в проекте очень просто: для этого необходимо приобрести любые не скоропортящиеся продукты и оставить их в специальной корзине около касс.

Акция будет проходить на территории Элисты, Ики-Бурульского, Черноземельского, Городовиковского и Яшкульского районов.