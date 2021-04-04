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22 апреля, 17:36
НовостиБлаготворительность

Стартовала благотворительная акция «Корзина доброты»

Стартовала благотворительная акция «Корзина доброты»

 Для детей с ограниченными возможностями фонд «Дари добро» совместно с федеральной продуктовой сетью с сегодняшнего дня организует благотворительную акцию «Корзина доброты». 

 До 24 апреля каждый житель республики может передать подарки ребятам, которые нуждаются в поддержке. Принять участие в проекте очень просто: для этого необходимо приобрести любые не скоропортящиеся продукты и оставить их в специальной корзине около касс. 

 Акция будет проходить на территории Элисты, Ики-Бурульского, Черноземельского, Городовиковского и Яшкульского районов.

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