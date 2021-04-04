Вторая молодость элистинских пенсионеров

Чему можно научиться в 65 плюс? Ответ на этот вопрос знают в Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения. Здесь проводят досуг свыше ста двадцати пожилых людей. Там они находят занятия по душе, заводят новые знакомства, обретают уверенность в себе.

Создать оранжерею в собственной квартире. Такая задача под силу оказалась Валентине Ткачевой. Буквально за год, она вырастила несколько десятков благоухающих и невероятно красивых растений. Любимцы Валентины Николаевны – фиалки. Первое время казались капризными, но с освоением правил ухода за ними, стали самыми многочисленными в домашнем цветнике пенсионерки.

Это сейчас у нее есть свои советы для начинающих цветоводов. Она может часами переписываться на форумах флористов. А начиналось это все больше десяти лет назад в клубе любителей цветов. Там Валентина Ткачева овладела новыми знаниями, приобрела хобби и множество единомышленников.

Общение и возможность реализовать себя – вот, пожалуй, главные принципы работы досугового отделения Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения. Это то, что привлекает сюда пенсионеров. И даже, находясь на самоизоляции, они не только не прервали начатую работу, перейдя в формат онлайн, но и открыли новые творческие направления.

Так, действенным методом борьбы со скукой стала арт-терапия. А для Софьи Худыновой, например, заточение в четырех стенах проблемой не стало. За это время участница клуба «Рукоделие» отточила и без того мастерские навыки вышивания, вязания и плетения.

Свыше ста двадцати человек и более двух десятков направлений деятельности. От компьютерной грамотности, хора и танцев до смехотерапии и занятий техникой цигун. Многие из подопечных Комплексного центра социального обслуживания осваивают сразу несколько новых для себя хобби, которые, как показывает практика, становятся делом жизни. И возраст здесь не помеха. Самой старшей участнице клубных объединений через месяц исполнится 95 лет.

Спорт для молодых? Отнюдь. И элистинские пенсионеры это доказывают свои примером. Скандинавская ходьба, плавание, гимнастика – лишь часть обширной программы для поддержания здорового духа в здоровом теле. А еще музейные экскурсии, походы друг к другу в гости и многое другое, что позволяет и в 65 плюс оставаться бодрыми духом и молодыми душой.