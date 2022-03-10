Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов автоматически продлят

Это изменение коснется водительских удостоверений, срок действия которых истекает с 1 января этого года до 31 декабря 2023-го. Их продлят автоматически еще на три года.

Такое постановление подписал премьер- министр Михаил Мишустин. Свое решение он объяснил необходимостью снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Кроме того, на год будет продлен срок действия и других документов, к примеру, отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, свидетельств о государственной регистрации племенных стад.