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13 апреля, 13:18
Новости

Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов автоматически продлят

Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов автоматически продлят

Это изменение коснется водительских удостоверений, срок действия которых истекает с 1 января этого года до 31 декабря 2023-го. Их продлят автоматически еще на три года.

Такое постановление подписал премьер- министр Михаил Мишустин. Свое решение он объяснил необходимостью снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Кроме того, на год будет продлен срок действия и других документов, к примеру, отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

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