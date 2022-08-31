В эти выходные делегация из Астраханской области посетила Калмыкию

Гости приняли участие в экономическом форуме "Элиста-2022", посетили Международный турнир по кикбоксингу «Кубок Лотоса-2022», а также провели совместный дружеский хоккейный матч с командой республики.



"Добрососедство, дружба, поддержка - для нас не просто слова. Благодарю Главу Республики Калмыкия Бату Сергеевича Хасикова за приглашение на праздник. Поздравляю жителей Республики с днём рождения столицы! Всегда помните, что в Астрахани вас ждут верные друзья!" - пишет в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области.



Фото из телеграм-канала губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.