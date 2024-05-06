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8 мая, 10:31
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Дети защитников Отечества посетили город-герой Волгоград

Дети защитников Отечества посетили город-герой Волгоград

Путешествие, организованное столичной Администрацией совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества», было приурочено к празднованию Дня Победы.

Ребята смогли посетить увлекательные экскурсии, посвященных Великой Отечественной войне. И, по их собственному признанию, особенно им запомнилось посещение Мамаева Кургана – места, где произошло значимое историческое событие – Сталинградская битва, которая изменила ход войны.

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Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

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