Дети защитников Отечества посетили город-герой Волгоград

Путешествие, организованное столичной Администрацией совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества», было приурочено к празднованию Дня Победы.

Ребята смогли посетить увлекательные экскурсии, посвященных Великой Отечественной войне. И, по их собственному признанию, особенно им запомнилось посещение Мамаева Кургана – места, где произошло значимое историческое событие – Сталинградская битва, которая изменила ход войны.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия