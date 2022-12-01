В эти минуты в Элисте проходит торжественное открытие Года педагога и наставника

Это особенное событие, ведь именно эти люди вносят вклад в воспитание нового поколения. В мероприятии примут участие заслуженные ветераны отрасли, талантливые учителя и все те, благодаря кому развивается образование в регионе.



Ранее Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил уверенность, что Год педагога и наставника станет логичным продолжением последовательной работы, которая реализуется в республике. Всего будет проведено более 300 мероприятий для учителей и молодёжи.