В эти минуты в Элисте проходит торжественное мероприятие, посвященное памятной дате
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В зале Калмыцкой государственной филармонии начинается торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.
В мероприятии принимают участие Правительство Республики Калмыкия, Народный хурал (Парламент) Республики Калмыкия, участники СВО, силовые структуры Республики Калмыкия, общественные организации.
Сегодня пройдет вручение Медали за храбрость, вручение юнармейской формы и посвящение в Хранители Истории Движения Первых.