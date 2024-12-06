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9 декабря, 11:17
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В эти минуты в Элисте проходит торжественное мероприятие, посвященное памятной дате

В эти минуты в Элисте проходит торжественное мероприятие, посвященное памятной дате

В зале Калмыцкой государственной филармонии начинается торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

В мероприятии принимают участие Правительство Республики Калмыкия, Народный хурал (Парламент) Республики Калмыкия, участники СВО, силовые структуры Республики Калмыкия, общественные организации.

Сегодня пройдет вручение Медали за храбрость, вручение юнармейской формы и посвящение в Хранители Истории Движения Первых.

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