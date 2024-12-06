9 декабря - в России День Героев Отечества.

Мы чествуем тех, кто совершил выдающиеся поступки во имя Родины, тех, кто удостоен высоких государственных наград – званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия.

В этот праздник отдают дань памяти не только совершившим подвиги предкам, но и чтят ныне живущих героев нашей Родины.

Памятная дата приурочена к знаковому дню в нашей истории — появлению ордена Святого Георгия Победоносца. Екатерина Великая учредила эту награду в 1769 году.

Сейчас военнослужащие и добровольцы Калмыкии, находясь в зоне спецоперации, демонстрируют истинный героизм, беззаветную любовь к своему Отечеству и доблестное исполнение профессионального и воинского долга.