В эти минуты в Элисте проходит 14 сессия Народного Хурала.

В числе главного вопроса повестки - согласование народными избранниками кандидатуры председателя правительства республики. Ранее, глава Калмыкии Бату Хасиков внес на рассмотрение депутатов кандидатуру Гиляны Босхомджиевой на этот пост.

Кандидат юридических наук Босхомджиева начинала карьеру в 1998 году стажером в Калмыцкой республиканской коллегии адвокатов. С 1999 по 2002 год работала в министерстве экономики Калмыкии, а с 2005 по 2007 годы занимала должность заместителя министра. В 2010 году Босхомджиева стала заместителем генерального директора ОАО «Агентство экономических исследований», а с 2014 года возглавила Агентство инвестиционного развития Астраханской области.

С мая 2019 по сентябрь 2022 года она была заместителем председателя правительства Калмыкии, после чего возглавила его.