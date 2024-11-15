В «Артеке» в смене под девизом «Дороги, которые мы выбираем» отдыхают школьники из Калмыкии.

Через всю смену, сообщают организаторы, пройдут пять важных тем. К 80-летию Великой Победы состоится акция «От имени погибших». Будет реализован проект «Наши герои», который познакомит обучающихся с участниками СВО. Тематика Года семьи будет представлена выставкой семейных работ «Путь через поколения». В программу также войдут дела от Движения первых и события в честь грядущего 100-летия «Артека».

В рамках смены артековцам предстоит пройти профессиональные пробы, реализовать креативные и социальные проекты, совершить путешествие по Крыму, узнать о многообразии мира профессий. Также в течение смены будет реализован федеральный проект «Профессионалитет», участники смены получат уникальную возможность совершить путешествие в мир профессий.

Завершится смена «Встречей перед расставанием», которая по традиции соберёт всех участников смены на «Артек-Арене».

Фото и видео: Центр туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08