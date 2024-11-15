Руководитель министерства сельского хозяйства РК Тимур Гаваев в минувшие выходные посетил племзавод «Первомайский» Черноземельского района.

Министра интересовала реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая успешно выполняется здесь. Этой программе необходима современная социальная инфраструктура, что наглядно можно увидеть в племзаводе.

- «За 3 года в сельских территориях Калмыкии проложены более 12 км пешеходных тротуаров, а на следующий год еще 3 км будут проложены в селах республики», - сообщил глава ведомства. Также Тимур Гаваев ознакомился с работой теплицы.

Племзавод Первомайский» является одним из ведущих сельхозпредприятий Калмыкии и лучших овцеводческих племенных заводов страны. Благодаря руководителю Валерию Болдыреву и труженикам племзавода все плановые показатели СПК «Первомайский» выполнены, 100% обеспеченны кормами на зимний период.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии