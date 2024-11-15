18 ноября, 15:09
 6 °C
105,71
100
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 ноября, 11:15
НовостиСобытие

Руководитель министерства сельского хозяйства РК Тимур Гаваев в минувшие выходные посетил племзавод «Первомайский» Черноземельского района.

Руководитель министерства сельского хозяйства РК Тимур Гаваев в минувшие выходные посетил племзавод «Первомайский» Черноземельского района.

Министра интересовала реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая успешно выполняется здесь. Этой программе необходима современная социальная инфраструктура, что наглядно можно увидеть в племзаводе.

- «За 3 года в сельских территориях Калмыкии проложены более 12 км пешеходных тротуаров, а на следующий год еще 3 км будут проложены в селах республики», - сообщил глава ведомства. Также Тимур Гаваев ознакомился с работой теплицы.

Племзавод Первомайский» является одним из ведущих сельхозпредприятий Калмыкии и лучших овцеводческих племенных заводов страны. Благодаря руководителю Валерию Болдыреву и труженикам племзавода все плановые показатели СПК «Первомайский» выполнены, 100% обеспеченны кормами на зимний период.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия