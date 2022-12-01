16 марта, 08:25
Сегодня в студии Радио России-Калмыкия начальник отдела Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии Татьяна Эдгеева расскажет о реализации мероприятий, направленных на повышение ценности семейного образа жизни и сохранении духовно-нравст
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В частности, спикер подробно разъяснит порядок получения знака отличия "За заслуги в воспитании детей", медали "За любовь и верность", ордена "Родительская слава" и присвоении звания "Мать-героиня".