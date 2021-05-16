В День России на центральных улицах Элисты будет приостановлено автотранспортное движение

С 7 утра до 10 часов вечера проезд на автомобиле по участкам улиц Ленина, Хомутникова, Кирова и Толстова будет осуществляться только по спецпропускам. Все эти мероприятия направлены на недопущение автомобильных заторов и скученности людей, ведь в этот день на главной сцене столицы состоится грандиозный праздничный концерт, в котором примет участие этно-группа из Якутии «Айархаан».

В репертуаре исполнителей – игра на хомусе и национальные якутские песни, сочетающие звуки природы, традиционную и современную культуру региона.