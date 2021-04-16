18 мая, 16:23
В эти дни ветеринары Юстинского района проводят вакцинацию крупного рогатого скота против эмкар
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Эта инфекция приводит к болезни, которая быстро перерастает в лихорадку. В основном, распространена среди КРС. Значительно реже – среди овец и коз. Специалисты ведомства напоминают владельцам таких животных о важности проведения профилактических мероприятий, в случае же обнаружения в поголовье заболевания – немедленно сообщать в государственную ветслужбу.