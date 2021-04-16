По следам былых пожарищ

Четверо сотрудников географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова провели полевые исследования растительности и почв на местах, ранее подвергшихся возгоранию в заповеднике «Черные земли» и прилегающих территориях.

На 60 точках собрано более 200 проб укосов надземной массы растений и отобрано более сотни проб земли. Результаты позволят дополнить имеющуюся базу данных почвенных и геоботанических описаний. Исследование охватило также фоновые участки, на которых пожары не наблюдались, как минимум, 30 лет.