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18 мая, 16:51
Новости

По следам былых пожарищ

По следам былых пожарищ

 Четверо сотрудников географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова провели полевые исследования растительности и почв на местах, ранее подвергшихся возгоранию в заповеднике «Черные земли» и прилегающих территориях.

На 60 точках собрано более 200 проб укосов надземной массы растений и отобрано более сотни проб земли. Результаты позволят дополнить имеющуюся базу данных почвенных и геоботанических описаний. Исследование охватило также фоновые участки, на которых пожары не наблюдались, как минимум, 30 лет.

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