В эти дни в Калмыкии проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Пристегни ребёнка"

Его задача - предотвратить ДТП с детьми. Ведь по статистике в более чем 70 процентах аварий несовершеннолетние страдают, будучи пассажирами транспортных средств. При этом Причина получения тяжёлых травм, в том числе смертельных - неиспользование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.



Поэтому, как говорят сотрудники ГИБДД, автокресло - это прежде всего безопасность ребёнка во время движения машины.