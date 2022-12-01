25 апреля, 14:29
В эти дни в Калмыкии проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Пристегни ребёнка"
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Его задача - предотвратить ДТП с детьми. Ведь по статистике в более чем 70 процентах аварий несовершеннолетние страдают, будучи пассажирами транспортных средств. При этом Причина получения тяжёлых травм, в том числе смертельных - неиспользование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
Его задача - предотвратить ДТП с детьми. Ведь по статистике в более чем 70 процентах аварий несовершеннолетние страдают, будучи пассажирами транспортных средств. При этом Причина получения тяжёлых травм, в том числе смертельных - неиспользование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
Поэтому, как говорят сотрудники ГИБДД, автокресло - это прежде всего безопасность ребёнка во время движения машины.