Сегодня в концертном зале колледжа искусств состоится концерт, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

Участие в нём примут студенты и преподаватели колледжа. А также заслуженные артисты республики Калмыкия – Очир Такаев, Лилия Эрендженова. В программе мероприятия - песни военных лет, танцы и выступления чтецов.



Об этом сообщает телеграмм канал колледжа искусств.