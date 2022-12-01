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25 апреля, 14:55
Новости

Сегодня в концертном зале колледжа искусств состоится концерт, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

Сегодня в концертном зале колледжа искусств состоится концерт, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

Участие в нём примут студенты и преподаватели колледжа. А также заслуженные артисты республики Калмыкия – Очир Такаев, Лилия Эрендженова. В программе мероприятия - песни военных лет, танцы и выступления чтецов.

Об этом сообщает телеграмм канал колледжа искусств.

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