25 апреля, 14:55
Сегодня в концертном зале колледжа искусств состоится концерт, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
Смотрите наши видео на YouTube!
Участие в нём примут студенты и преподаватели колледжа. А также заслуженные артисты республики Калмыкия – Очир Такаев, Лилия Эрендженова. В программе мероприятия - песни военных лет, танцы и выступления чтецов.
Участие в нём примут студенты и преподаватели колледжа. А также заслуженные артисты республики Калмыкия – Очир Такаев, Лилия Эрендженова. В программе мероприятия - песни военных лет, танцы и выступления чтецов.
Об этом сообщает телеграмм канал колледжа искусств.