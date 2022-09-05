В эти дни в Целинном районе, в селе Троицкое, продолжаются ремонтные работы по улице Ленина

На этом участке идет укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Параллельно обустраиваются тротуары вдоль дороги по улицам Гоголя, 50 лет Победы, 40 лет Октября, Братьев Кургузскиных.



Укладка бордюрного камня завершена, началось асфальтирование пешеходной зоны и мест для остановок пассажирского транспорта. Они проводятся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В Целинном районе ежегодно объемы строительства и ремонта дорог превышают показатели предыдущих лет. Срок сдачи объектов – 30 ноября.