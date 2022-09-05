Еще немного времени осталось у школьников Калмыкии, чтобы стать участниками всероссийского конкурса лучших сочинений в 2022 году "Россия – страна возможностей"

Участвовать могут ребята от 8 до 17 лет и педагоги общеобразовательных организаций в четырех категориях: "С чего начинается родина", "Вместе – целая страна", "Мои идеи сегодня – для будущего страны", "Россия – страна больших возможностей".



Организаторы подведут итоги 15 ноября. А отправить свое сочинение нужно до 20 октября. Победители отправятся в международный детский центр "Артек".