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11 октября, 11:57
НовостиОбразование

Еще немного времени осталось у школьников Калмыкии, чтобы стать участниками всероссийского конкурса лучших сочинений в 2022 году "Россия – страна возможностей"

Еще немного времени осталось у школьников Калмыкии, чтобы стать участниками всероссийского конкурса лучших сочинений в 2022 году "Россия – страна возможностей"

Участвовать могут ребята от 8 до 17 лет и педагоги общеобразовательных организаций в четырех категориях: "С чего начинается родина", "Вместе – целая страна", "Мои идеи сегодня – для будущего страны", "Россия – страна больших возможностей".

Организаторы подведут итоги 15 ноября. А отправить свое сочинение нужно до 20 октября. Победители отправятся в международный детский центр "Артек".

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