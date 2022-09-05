Сегодня состоится сессия Народного Хурала республики

Накануне состоялось заседание комитета по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политике, социальной защите и спорту.



Под председательством Бадмы Салаева члены комитета рассмотрели вопросы: в числе актуальных значились новые региональные меры поддержки военнослужащим, мобилизованным и контрактникам региона, участвующим в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей.



По итогам заседания был сформирован проект повестки сегодняшней сессии. Там будет работать наша съемочная группа. Более подробно расскажем в Дневном выпуске Вестей.