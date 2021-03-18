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6 апреля, 13:37
НовостиОбразование

Новые успехи юных краеведов республики

Новые успехи юных краеведов республики

19 детей  приглашены для участия в финале Всероссийского конкурса «Отечество».  В первом потоке примут участие пять школьников из Икибурульского, Целинного и Юстинского районов. Они будут защищать свои исследования на секциях «Родословие», «Природное наследие» и объединенной секции «Школьные музеи. История детского движения. История образования».

 Для участия во втором потоке приглашены шесть юных исследователей из Элисты, Ики-Бурульского, Сарпинского, Лаганского и Юстинского районов. Кроме того, 8 детей приглашены на запланированную на 11-15 мая конференцию участников конкурса «Отечество».

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