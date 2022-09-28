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25 октября, 14:11
Новости

Джангариада в столице России

Сегодня стало известно, что состязания по калмыцкой национальной борьбе "Бөк бәрлдән" станут самой зрелищной частью культурно-спортивного праздника в Москве.

Среди традиционных национальных спортдисциплин – стрельбы из лука, метания аркана и состязаний в альчики – участников и зрителей ждут турниры по футболу, волейболу, армрестлингу, подъему гири. Организаторами выступают постпредство Калмыкии при президенте России и клуб калмыцких землячеств "Улан Залата".

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