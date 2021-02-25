Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. К примеру в "Лужниках" прошёл праздничный концерт, который посетил президент России Владимир Путин. Лидер страны поздравил жителей со знаменательным событием, подчеркнув: "Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач».

Что касается самих жителей полуострова - многие называют эту дату не иначе как семь лет дома. Исторический договор о возвращении полуострова в родную гавань был подписан 18 марта 2014 года. На карте страны появились два новых субъекта — республика Крым и город федерального значения Севастополь