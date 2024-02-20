В элистинской школе №12 открыли «Парту Героя»

В ней увековечили имя ученика школы, Гвардии старшего сержанта Мингияна Бикеева, погибшего в ходе Специальной военной операции.

В торжественной церемонии приняли участие его мама Зинаида Санджиевна, родственники героя, руководитель филиала Государственного Фонда «Защитники Отечества» Очир Халгаев, ветераны боевых действий, сослуживцы и боевые товарищи.

Право первой сесть за «Парту Героя» было предоставлено ученице 4 Б класса, отличнице Валерии Мангаевой.

Напомним, что Мингиян Бикеев родился в 1976 году. В 1994-ом вступил в ряды Вооруженных сил России, служил в ВДВ, участвовал в контртеррористический операции на Кавказе. После принимал активное участие в общественной жизни республики и Элисты. Он помогал организовывать празднование «Дня ВДВ», обучал воспитанников военно-спортивного клуба «Комбат». В апреле 2022 года Мингиян вместе с товарищами отправился добровольцем на Донбасс в состав отряда «Барс-4». 5 сентября во время минометного обстрела был тяжело ранен, 22 сентября Мингиян Бикеев скончался. В ноябре 2022 года он представлен к «Медали за Отвагу» и Ордену Мужества Российской Федерации посмертно.