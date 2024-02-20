Региональным УФСБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена преступная деятельность жителя г. Элиста, причастного к получению взятки и мошенничеству

По данным следствия, бывший начальник управления учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго», в период с 2018 г. по 2022 г. получал от предпринимателей Юстинского, Целинного и Малодербетоского районов республики взятки в размере от 300 до 700 тыс. рублей. Денежные средства передавались за обеспечение безучетного потребления электроэнергии, а также за внесение в отчеты заниженных показаний потребленной электрической энергии. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 1,5 млн рублей.

В связи с тем, что предприниматели добровольно сообщили в правоохранительные органы о передаче взяток, они были освобождены от уголовной ответственности.

Кроме того, обвиняемый ввел в заблуждение владельца пекарни относительно возможности внесения им в кассу энергосбытовой организации оплаты за потребленную электрическую энергию с учетом заниженных показаний приборов учета. Однако полученными с мая по октябрь 2018 года от предпринимателя денежными средствами в общей сумме 160 тыс. рублей он распорядился по своему усмотрению. Апелляционным определением Верховного Суда РК указанное лицо осуждено к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия