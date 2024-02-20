22 февраля, 11:33
Подшефному Антрацитовскому району Луганской Народной Республики доставлена гуманитарную помощь
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В этот раз сотрудники подведомственного МинЖКХ и энергетики для подопечных Антрацитовского дома-интерната передали необходимые вещи, постельные принадлежности. Также в регионе в целях безаварийного прохождения отопительного сезона находится очередная калмыцкая бригада.
Сотрудники работают вместе с коммунальными предприятиями подшефного региона.
Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии