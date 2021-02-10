В Элистинской городской поликлинике идёт вакцинация населения столицы и Целинного района

Напомним, недавно туда поступили 500 доз вакцины «Спутник V». Желающих получить прививку много. На сегодняшний день в регионе вакцинировано более 7 тысяч человек. Но, в первую очередь, препарат получают медики, педагоги и граждане старше 60 лет. Подробнее о прививочной кампании в столице в нашем материале.

Пенсионерка Амуланг Басанова была в числе первых, кто получил прививку от опасного вируса. Граждане старше 60 лет были включены в приоритетную группу вакцинации менее месяца назад. Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Однако, представителей пожилого возраста можно встретить на получении уже второй прививки.

Сегодня лица старше 65 лет, для которых в регионе действует режим самоизоляции, получают второй компонент вакцины.

Переболевшим коронавирусом и имеющим антитела - вакцину не делают. Однако, если вы переболели, но не знаете о наличии у вас антител, решение будет принимать терапевт. На сегодня в Калмыкию поступило более 14 тысяч доз. Из них - свыше 3 тысяч были направлены в Элистинскую городскую поликлинику.

Перед введением антигена необходимо соблюдать масочный режим и меры личной гигиены. Также следует воздержаться от спиртного: за три дня «до» и три дня «после» получения вакцины. Это касается как первой, так и второй прививки. В случае повышения температуры и прочих болезненных ощущений, медики советуют принимать антигистаминные и нестероидные противовоспалительные препараты с жаропонижающим и обезболивающим действием.

Желающие получить прививку, в первую очередь, заботятся о собственным здоровье и безопасности своих близких. Вакцина значительно сокращает шансы заболеть тяжёлой формой этого смертельного вируса.