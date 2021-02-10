Школьники Калмыкии могут подать заявку на участие во Всероссийском творческом конкурсе. Почет и уважение героям Великой Отечественной войны - главная цель конкурса. Работы будут приниматься по шести номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия»; индивидуальные и коллективные работы в номинациях «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец» и «Оригинальный жанр».

Работы победителей номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые «Почта России» отпечатает лимитированным тиражом и представит на церемонии награждения победителей.

В рамках конкурса школьники смогут узнать о подвигах сверстников в годы войны благодаря книге-трилогии «Маленькие герои большой войны». Заявки для участия в конкурсе принимаются до 31 марта включительно.