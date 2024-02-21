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26 февраля, 09:44
Новости

В элистинской 12й школе состоялась «Классная встреча»

В элистинской 12й школе состоялась «Классная встреча»

В ней приняли участие: член союза «Боевое Братство Калмыкии», представитель родительской общественности школы Анжур Киштанов и ветеран боевых действий СВО Элмаддин Залов. Ребятам рассказали об историческом периоде Афганской войны, кем и когда был создан союз «Боевое Братство» и как проходила служба в зоне СВО.

Кроме того, состоялось торжественное посвящение школьников в ряды Движения Первых и концерт.

Видео: Движение Первых | Республика Калмыкия

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