В элистинской 12й школе состоялась «Классная встреча»

В ней приняли участие: член союза «Боевое Братство Калмыкии», представитель родительской общественности школы Анжур Киштанов и ветеран боевых действий СВО Элмаддин Залов. Ребятам рассказали об историческом периоде Афганской войны, кем и когда был создан союз «Боевое Братство» и как проходила служба в зоне СВО.

Кроме того, состоялось торжественное посвящение школьников в ряды Движения Первых и концерт.

Видео: Движение Первых | Республика Калмыкия