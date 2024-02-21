Центр культурного развития планируют построить в Элисте до конца этого года

Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Культура». На эти цели направлено более 240 млн рублей. Центр откроет новые возможности для досуга и образования всех желающих. Он станет площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий, мастер-классов, выставок, кружков, кинопоказов. Эти и другие вопросы обсудили на совещании под председательством Председателя Правительства республики Гиляны Босхомджиевой.

Руководителям профильных ведомств поручено осуществить строительство качественно и в срок.