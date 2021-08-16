В дома жителей пригородного поселка Аршан в будущем году придет вода

Сейчас здесь ведется строительство разводящих сетей. Начался второй этап работы, которая проводится в рамках программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры ЖКХ Калмыкии». Живительная влага будет поступать из Элистинского резервуара.

Байрта Хулхачиева проживает здесь 24 года. И все это время ждет воду. Пока пьет привозную. В месяц она семье обходится в 900 рублей. А вот для полива деревьев и цветов запасаются дождевой. Когда увидела, что на ее улице Джангара началась работа по прокладке труб, появилась уверенность в том, что наконец проблема водоснабжения будет решена, говорит она. В доме уже установлена душевая кабина, стиральная машинка.

Сейчас прокладка водопроводных сетей ведется в западной части поселка. А в будущем году продолжится в восточной. Общая протяженность труб превысит 11 километров. В первую очередь, живительной влагой будут обеспечены социальные объекты.

Напомню, что первые шесть километров труб в Аршани проложили еще в 2019 году. В рамках первого этапа программы на эти цели было направлено более 19 миллионов рублей. Дело в том, что в 70-80-е годы водопровод здесь функционировал, но со временем сильно обветшал. Поэтому в ходе земляных работ можно наткнуться на старые коммуникации, говорят специалисты.

После того, как будет завершена прокладка общепоселковой сети, аршанцы смогут приступить к подведению воды к своим домам. Помимо Аршани качественную живительную влагу ждут и жители других населенных пунктов, которые стали участниками федерального проекта «Чистая вода».