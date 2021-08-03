30 сентября, 15:09
В элистинкой школе № 20 школе сегодня открылся первый «Кванториум»
Это еще одно мероприятие в рамках реализации Нацпроекта «Образование». Детский технопарк – это новая модель дополнительного образования, проще говоря, территория творчества, изобретательства и сотрудничества.
Химию, физику, биологию и робототехнику школьники будут изучать факультативно. В такой оборудованный в класс может прийти каждый, и не просто послушать лекцию, а самостоятельно поставить опыты, разобраться в физиологии человека или собрать робота. Свобода выбора для детей - одна из задач «Кванториума».
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