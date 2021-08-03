Часть столицы, по-прежнему, остается без воды

Профилактические работы завершились накануне, но рано утром произошла авария, которая не позволила восстановить подачу живительной влаги полностью. Об этом сообщили в водоканале. Когда горожанам можно будет вздохнуть спокойно? Наша съёмочная группа побывала на месте ЧП.

Водовод расположен вблизи поселка Северный, откуда живительная влага по двум трассам металлических труб из Верхне-Яшкульского водозабора поступает в резервуар. По словам мастера участка Валерия Хулхачиева, тревожный звонок поступил накануне вечером. Ремонтной бригаде предстояло устранить утечку, залатав весьма объемный разрыв на одной из трасс. На это потребовалось немало времени. До 5 утра бригада из 16 человек ликвидировала метровую течь.

Авария случилась после завершения всех работ, связанных с профилактическим ремонтом систем водоснабжения в преддверии зимы. Это плановое мероприятие, рассказывает директор Элистинского Водоканала Владимир Лиджи-Горяев. И в этот раз оно было завершено к заявленному сроку.

Между тем, в результате аварийного отключения произошло завоздушивание практически всех водопроводных линий города. А потому – ремонтным бригадам предстоит нелегкая задача по ликвидации воздушных пробок. На это тоже требуется время. Руководство службы заверяет, что в течение дня водоснабжение в Элисте будет восстановлено. По словам Владимира Лиджи-Горяева, чтобы исключить подобные аварии, предприятие готовится к участию в Национальном федеральном проекте «Чистая вода».