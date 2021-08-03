Сегодня в посёлке Комсомольский начала работу первая в Калмыкии модельная библиотека нового формата

Новое учреждение культуры имеет модный дизайн, современную мебель и новейшую компьютерную технику. Подобное преображение стало возможным, благодаря победе на конкурсном отборе. 5 миллионов рублей позволило изменить учреждение культуры до неузнаваемости. Теперь это новый центр притяжения как для детей, так и для взрослых. Второе такое же учреждение совсем скоро появится и в Элисте, на базе библиотеки имени Балакаева.