30 сентября, 12:27
 12 °C
84,31
72,66
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 сентября, 14:45
НовостиКультура

Сегодня в посёлке Комсомольский начала работу первая в Калмыкии модельная библиотека нового формата

Сегодня в посёлке Комсомольский начала работу первая в Калмыкии модельная библиотека нового формата

Новое учреждение культуры имеет модный дизайн, современную мебель и новейшую компьютерную технику. Подобное преображение стало возможным, благодаря победе на конкурсном отборе. 5 миллионов рублей позволило изменить учреждение культуры до неузнаваемости. Теперь это новый центр притяжения как для детей, так и для взрослых. Второе такое же учреждение совсем скоро появится и в Элисте, на базе библиотеки имени Балакаева.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия