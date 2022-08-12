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4 сентября, 14:14
НовостиСпорт

В Элисте завершился спортивный забег

В Элисте завершился спортивный забег

Приурочено мероприятие ко Дню города – в нем приняло участие более 300 человек. Стартовали с остановки «Швейная фабрика» – дистанция составила чуть более 2 километров. Маршрут пролегал по недавно отремонтированной дороге по улице Клыкова. На финише у Пагоды Семи дней состоялось торжественное награждение.

Самым возрастным участником забега стал Владимир Джамтыров, а самым юным – Джалсан Онкуров. В номинации «Спортивная семья» победила семья Онкуровых.

Фото из аккаунта Элистинского городского Собрания.

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