Калмыкия продолжит изучать и развивать нефтегазовую отрасль

Глава республики поздравил граждан, занятых в нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником: «У Калмыкии огромный потенциал, чтобы стать перспективным нефтегазовым регионом и ваш вклад в его реализацию неоценим!».



Также Бату Хасиков отметил, что долгое время Калмыкия оставалась самым недоисследованным регионом России, но совместными усилиями и при поддержке федерального центра республика смогла возобновить поисковые работы зон нефтегазонакопления.



В этом году открыто новое газоконденсатное месторождение в Юстинском районе. До конца года ожидается завершение геологоразведочных работ на Хаптагайском участке, а также ведется изучение Сарпинского прогиба.



«Мы должны закрепить за республикой статус нефтегазового региона и не только восстановить отрасль, но и навести в ней порядок. Наша задача – полный перезапуск нефтегазовой отрасли».



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.