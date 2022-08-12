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4 сентября, 15:28
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Калмыкия продолжит изучать и развивать нефтегазовую отрасль

Калмыкия продолжит изучать и развивать нефтегазовую отрасль

Глава республики поздравил граждан, занятых в нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником: «У Калмыкии огромный потенциал, чтобы стать перспективным нефтегазовым регионом и ваш вклад в его реализацию неоценим!».

Также Бату Хасиков отметил, что долгое время Калмыкия оставалась самым недоисследованным регионом России, но совместными усилиями и при поддержке федерального центра республика смогла возобновить поисковые работы зон нефтегазонакопления.

В этом году открыто новое газоконденсатное месторождение в Юстинском районе. До конца года ожидается завершение геологоразведочных работ на Хаптагайском участке, а также ведется изучение Сарпинского прогиба.

«Мы должны закрепить за республикой статус нефтегазового региона и не только восстановить отрасль, но и навести в ней порядок. Наша задача – полный перезапуск нефтегазовой отрасли».

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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