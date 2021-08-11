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11 октября, 12:53
НовостиСпорт

В Элисте завершилась 19-я Малая республиканская Джангариада по национальным видам спорта

В Элисте завершилась 19-я Малая республиканская Джангариада по национальным видам спорта

В том числе и по стрельбе из лука. В мероприятии приняли участие представители Лаганского, Ики-Бурульского, Малодербетовского, Яшкульского, Целинного, Октябрьского, Городовиковского районов и Элисты. В личном зачёте: золото завоевал Омга Амыков, 2 место – у Санала Сарангова, бронза – на счету Василия Очирова. Командное первенство выиграли элистинцы.2

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