В Элисте завершилась 19-я Малая республиканская Джангариада по национальным видам спорта

В том числе и по стрельбе из лука. В мероприятии приняли участие представители Лаганского, Ики-Бурульского, Малодербетовского, Яшкульского, Целинного, Октябрьского, Городовиковского районов и Элисты. В личном зачёте: золото завоевал Омга Амыков, 2 место – у Санала Сарангова, бронза – на счету Василия Очирова. Командное первенство выиграли элистинцы.