По требованию прокурора прекращено право физического лица на ношение и хранение гражданского оружия

Прокуратура города Элисты провела проверку исполнения законодательства об оружии. Установлено, что местный житель в нарушение закона имеет разрешение на хранение, ношение и использование оружия, а именно огнестрельного оружия ограниченного поражения пистолет "ОСА". При этом по сведениям МВД по Республике Калмыкия данный житель в 2022 году привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, судимость у него не снята и не погашена.



Нахождение у данного лица разрешения на хранение, ношение и использование оружия при условии совершения им умышленного тяжкого преступления, судимость по которому не погашена, нарушает права неопределенного круга лиц на общественную безопасность, ставит под угрозу их жизнь и здоровье, поскольку такие предметы являются источником повышенной опасности для окружающих, при использовании которых создается вероятность умышленного причинения вреда в будущем.



Прокуратура города направила в Элистинский городской суд административное исковое заявление об изъятии оружия и об аннулировании разрешения на его хранение.



Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда вступило в законную силу.