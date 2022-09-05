В Элисте завершился ремонт автомобильной дороги на проспекте им. П. Анацкого

Работы начались в конце марта в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги на участке протяженностью 1,8 км.



Как рассказывают в региональном Минстрое, специалистами дорожной службы установлены бортовые камни, пешеходные ограждения и дорожные знаки, устроены пешеходные дорожки с учетом доступности для маломобильных групп населения, также предусмотрены парковочные карманы и остановки общественного транспорта, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.



Стоит отметить, что работы завершены раньше установленного контрактом срока.



Фото из телеграм-канала Минстроя РК.