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26 сентября, 12:17
НовостиСтроительство

В Элисте завершился ремонт автомобильной дороги на проспекте им. П. Анацкого

В Элисте завершился ремонт автомобильной дороги на проспекте им. П. Анацкого

Работы начались в конце марта в рамках национального проекта Безопасные качественные дороги на участке протяженностью 1,8 км.

Как рассказывают в региональном Минстрое, специалистами дорожной службы установлены бортовые камни, пешеходные ограждения и дорожные знаки, устроены пешеходные дорожки с учетом доступности для маломобильных групп населения, также предусмотрены парковочные карманы и остановки общественного транспорта, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

Стоит отметить, что работы завершены раньше установленного контрактом срока.

Фото из телеграм-канала Минстроя РК.

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