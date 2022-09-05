Одним из значимых событий нового театрального сезона Национального театра, станет приезд академического театра имени Ойунского из Якутии

Это станет возможным благодаря реализации федеральной программы "Большие гастроли". На калмыцкой сцене прославленный коллектив из Якутии покажет зрителю спектакль «Желанный голубой берег мой» по повести казахского писателя Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Эта работа режиссера Андрея Борисова, народного артиста России, лауреата госпремий СССР, России и Якутии, стала настоящей визитной карточкой Саха театра. Еще одна постановка, которую представит труппа, - «Шесть персонажей в поисках автора» итальянского драматурга и писателя Луиджи Пиранделло.