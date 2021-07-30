В Элисте завершился первый фестиваль «Кони ветра»

Из-за пандемии все мероприятия проходили в режиме онлайн. В первый день участники могли показать свои танцевальные и музыкальные программы, а во второй - прошли мастер-классы. Умельцы готовы были обучить всех желающих валять войлок, изготавливать калмыцкие головоломки и косметику из степной полыни и соли розового озера.

В числе тех, кто побывал на уникальном событии и наш корреспондент Александр Бедишов.

Елена Капинус еще недавно вела прием как врач-терапевт в Луганске, но в пандемийный 2020 год решила лечить людей не лекарствами, а запахами. Прошла полугодичную переподготовку в Екатеринбурге и стала ароматерапевтом. В Калмыкию Елена впервые приехала несколько лет назад, когда увлеклась буддизмом, сейчас ее интересы не только культура и традиции, но и природные богатства региона. Вот и на Фестивале «Кони Ветра», она решила рассказать и показать, как можно использовать соль Розового озера, глину Яшалтинского «Мертвого моря» и наше главное богатство – степную полынь.

Еще одна участница фестиваля - Мария Эльдерова. Её в республике знают, как мастера по войлоковалянию. Она уверена, что научиться изготовлению вещей, кукол, обуви и одежды из шерсти не так и сложно, да и специальных станков для этого не нужно.

Для детей - своя секция. Калмыцкие головоломки – нарин шинже и кочевье верблюдов - о них рассказывала Санана Бурцева. Она же провела и мастер-класс по вязанию узлов.

Также, в рамках фестиваля прошли мастер-классы по вышивке, написанию Тодо-бичиг и печатанью флажков Лунг-та. А в заключительный день фестиваля состоялась и «Небесная выставка», приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос. Были организованы турниры по стрельбе из лука, борьбе на лошадях и запуску воздушных змеев.

Теперь в планах у организаторов сделать фестиваль ежегодным с привлечением гостей и зрителей. Это позволит показать и рассказать больше о национально-культурных традициях степного края. Кроме того, «Кони ветра», по словам Главы республики Бату Хасикова, способны повлиять и на расширение событийного туризма в Калмыкии.