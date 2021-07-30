Российская сборная по кикбоксингу поедет на Чемпионат мира под аббревиатурой Rocket Kickboxing team

Об этом заявил Глава региона Бату Хасиков, который является Президентом федерации кикбоксинга России. Напомним, из-за решения Спортивного арбитражного суда в отношении российского спорта сборная не могла поехать под флагом страны на Чемпионат мира, который состоится в октябре в Италии.

Хасиков назвал это колоссальной несправедливостью. И отметил: «Надеюсь, уже в скором будущем всё встанет на свои места, и спорт действительно будет вне политики».

Бату Хасиков призвал спортсменов не обращать внимание на негатив, выступать достойно и побеждать