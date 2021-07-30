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23 августа, 19:39
НовостиСпорт

Российская сборная по кикбоксингу поедет на Чемпионат мира под аббревиатурой Rocket Kickboxing team

Российская сборная по кикбоксингу поедет на Чемпионат мира под аббревиатурой Rocket Kickboxing team

Об этом заявил Глава региона Бату Хасиков, который является Президентом федерации кикбоксинга России. Напомним, из-за решения Спортивного арбитражного суда в отношении российского спорта сборная не могла поехать под флагом страны на Чемпионат мира, который состоится в октябре в Италии.

Хасиков назвал это колоссальной несправедливостью. И отметил: «Надеюсь, уже в скором будущем всё встанет на свои места, и спорт действительно будет вне политики».

Бату Хасиков призвал спортсменов не обращать внимание на негатив, выступать достойно и побеждать

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